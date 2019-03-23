Зеленский рассказал о действиях на посту президента в качестве главнокомандующего

Владимир Зеленский считает, что главнокомандующий должен быть разборчив в кадрах / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий обязан предпринять правильные кадровые назначения, что обеспечит доверие к нему у населения и военнослужащих.

"Я понимаю скепсис людей, но его (доверие, — ред.) надо заслужить. Своими поступками. Вот этими переговорами, и естественно правильными кадровыми назначениями, руководителей Генштаба, Минобороны, СНБО и так далее. Я понимаю, почему люди так говорят. Но мы же не закончили войну, война продолжается", - сказал он в интервью в эфире телеканала ICTV.

На вопрос журналистов о зависимости его, как кандидата, от влиятельных персоналий, Зеленский озвучил свое жизненное кредо, которое намерен использовать в работе на посту главы государства.

Читайте такжеЗеленский о Коломойском: он мне не хозяин"В моей семье, это я, Лена и наши родители. Мы очень болезненно воспринимаем две вещи. Нечестно заработанные деньги и несамостоятельность. Это на уровне, простите, пожалуйста, мужской амбиции. Это две вещи, которые являются камнями преткновения в любом моем решении. Мне неинтересно ничем заниматься, если там не честные деньги или если я выполняю чью-то волю. Важным момент. Волю кого-то, какого-то персонажа", - заключил шоумен.

Ранее Владимир Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат в президенты говорил, что для того, чтобы вернуть территории, можно рассмотреть их культурно-языковые особенности. Также он выразил мнение, что полуостров вернется в состав Украины только тогда, когда в РФ сменится власть.