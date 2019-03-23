Зеленский назвал единственное условие возвращения Крыма

Крым вернется в Украину после смены власти в РФ, полагает Владимир Зеленский / GettyImages

Кандидат в президенты на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в Украину только при одном условии.

Возвращение Крыма в Украину связано со сменой власти в Российской Федерации, рассказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, "Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть".

"…Другого выхода у меня нет", — отметил собеседник.

Ранее Владимир Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат в президенты говорил, что для того, чтобы вернуть территории, можно рассмотреть их культурно-языковые особенности.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром военнослужащих Российской Федерации прошел "референдум" о статусе полуострова. Большинство жителей Крыма якобы высказались за присоединение к России. Позже РФ аннексировала полуостров. Власти Украины признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. Российские власти поддерживают боевиков, но не признают, что пошла на агрессию в отношении Украины.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента — это рекордное количество. Позже четыре кандидата отказались принимать участие в избирательной гонке.

ЦИК должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко с 11 по 18 марта провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге Владимир Зеленский почти в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.