Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос

Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев / УНИАН

По результатам исследования электоральных симпатий украинцев, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова в отношении кандидатов в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский остается лидером президентской гонки (за него готовы проголосовать 20,5% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах).

Как сообщили заместитель директора Центра Николай Булатевич и кандидат политических наук Ростислав Балабан, действующий президент Петр Порошенко имеет поддержку 17,3% избирателей, а лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - 12,1%.

По словам Булатевича, выбор респондентов, планирующих участвовать в выборах, распределился следующим образом: сопредседатель партии Оппозиционная платформа - За життя Юрий Бойко - 8,4%; лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко - 7,7%; лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,5%.

По данным социологов, высокие рейтинги имеют самовыдвиженец Игорь Смешко - 4,3%, кандидат от Оппозиционного блока - Партии мира и развития Александра Вилкула - 3,7%, кандидат от ВО Свобода Руслан Кошулинский - 3,5%, кандидат от партии УКРОП Александр Шевченко - 2,1%.

/ dragomanov.org.ua

Также отмечается, что наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов могут быть Зеленский и Порошенко. Булатевич отметил, что именно эти кандидаты демонстрируют стабильный рост электоральной поддержки в течение трех месяцев кампании.

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В исследовании отмечается, что темпы прироста поддержки и Порошенко, и Зеленского несколько замедлились: в случае Порошенко несущественное влияние на динамику поддержки имели так называемые медиа-расследования негативного характера, а на динамику Зеленского, вероятно, негативно влияет отсутствие четкой стратегии на посту президента, а также отсутствие информации о ключевых назначениях в случае победы на выборах, отмечают эксперты.

Социологи также подчеркнули, что результат Зеленского по итогам волеизъявления в первом туре в большей степени будет зависеть от явки его сторонников. Это в меньшей степени касается других кандидатов, поскольку электоральная база Зеленского отмечается нестабильностью.

По данным исследования, подавляющее большинство респондентов, независимо от их электоральных симпатий, считает, что наиболее вероятными победителями выборов президента Украины является Порошенко и Зеленский. Тимошенко, согласно результатам опроса, переместилась на третье место, как по показателям электоральной поддержки, так и по показателю "веры в победу".

/ dragomanov.org.ua

Опрос был проведен среди взрослого населения Украины 9 марта - 18 марта. Методом телефонного интервью было опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, согласно данных исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко, в президентском рейтинге кандидат в главы государства на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский почти в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.