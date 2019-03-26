"Год развращал учеников": под Киевом наказали похотливого педагога

Под Киевом суд арестовал похотливого учителя / УНИАН

В Борисполе (находится в Киеве) городской суд избрал меру пресечения учителю, который совершал развратные действия в отношении пятерых малолетних воспитанников.

Педагогу сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса, его арестовал суд, сообщили в прокуратуре Киевской области.

По данным ведомства, правоохранители выяснили, что учитель с февраля 2018 года по февраль 2019-го неоднократно совершал "физические развратные действия" в отношении воспитанников, чтобы удовлетворить свою половую страсть.

Напомним, 17 февраля в метро Киева мужчина развращал 12-летнюю девочку — показал пенис, позже правоохранители задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 38-летний ранее несудимый мужчина.