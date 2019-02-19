"Показал пенис": в метро Киева мужчина развращал девочку, опубликовано фото

В метро Киева мужчина показал пенис 12-летней девочке / УНИАН

В воскресенье, 17 февраля, в киевском метро мужчина развращал 12-летнюю девочку — показал пенис, правоохранители уже задержали подозреваемого.

Злоумышленником оказался 38-летний ранее несудимый мужчина, ему сообщили о подозрении в развращение несовершеннолетних (ст. 156 Уголовного кодекса), сообщили в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, мужчина в метро 17 февраля около 17:30 на перегоне между станциями метро Печерская — Дружбы народов обнажил свой половой орган и показывал его девочке.

"В ходе личного обыска (у задержанного — Ред.) обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором содержались изображения интимного характера", — добавили в прокуратуре.

В метро Киева мужчина показал пенис 12-летней девочке / kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в январе в Киеве на Шулявке в одном из супермаркетов случилось чрезвычайное происшествие — обнаженный мужчина бегал возле прилавка с бананами, его успели сфотографировать.