Огромные штрафы и конфискация авто: в Украине откроют "охоту" на евробляхи

В Украине откроют "охоту" на евробляхи / УНИАН

Уже в мае заканчиваются отведенные законодателями сроки растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Санкции для владельцев евроблях

После этого владельцы евроблях рискуют получить солидные штрафы, а их авто могут забрать на штрафплощадку.

Причем владелец евробляхи не сможет передать такую машину в пользование (владение) другим лицам или разукомплектовать ее. То есть разобрать на запчасти. Будет запрещено использование такого автомобиля для предпринимательской деятельности, например, для работы в такси.

Какие штрафы грозят владельцам евроблях

С 24 мая нарушителям грозит штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен. Таможенники будут действовать еще жестче. В зависимости от давности просрочки, санкция может достигать 170 тысяч грн., вместе в временным задержанием таких авто. Правоохранители будут автоматически получать информацию обо всех автомобилях на иностранной регистрации и смогут проверять сроки их пребывания в Украине, пишет ubr.ua.

По словам юриста Александра Вовка, за один день просрочки вывоза транзитного авто с территории Украины будет взыскано 170 грн., за три дня — 850 грн. За месяц незаконного пользования автомобилем на еврономерах предусмотрен штраф в 170 тыс. грн. или конфискация транспортного средства по решению суда.

Как будут отлавливать евробляхи

По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, правоохранители готовятся к рейдам против евроблях.

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Причем в закон о Нацполиции добавили десятую причину для остановки транспортного средства — для проверки авто на иностранной регистрации на возможные нарушения.

Белошицкий отметил, что патрульные должны будут лично остановить машину и зафиксировать правонарушение. После этого полицейский примет решение о привлечении к ответственности. За первое нарушение — постановление и 8 500 грн. Штраф, если водитель попадется во второй — то протокол и такое дело направляется в суд.

Он добавил, что возможно будут проводить совместное патрулирование таможенников и патрульных.

Владельцам евроблях грозит конфискация авто

Как отметил адвокат В.Собкович, если машину заберут на штраф-площадку, вернуть ее можно будет только после уплаты всех штрафов, услуг эвакуатора и стоянки. Либо же после получения судебного решения в пользу водителя.

"Если водители не захотят платить, а санкция статьи будет предусматривать конфискацию, то государство заберет такой автомобиль в доход бюджета. Либо же будут принудительно обращать взыскание по штрафам на доходы (зарплату) или другое имущество неплательщика через исполнительную службу. Исполнительное производство предполагает внесение в реестр должников и возможный запрет выезда заграницу (на основании решения суда полученного по ходатайству исполнителя)", — добавил адвокат.

Напомним, ранее в Минфине заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.