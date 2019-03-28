Коломойский назвал конфликт в Керченском проливе провокацией Порошенко

Игорь Коломойский считает, что Порошенко много говорит о противостоянии Путину, но дальше слов дело не идет / УНИАН

Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в искусственном создании конфликтных ситуаций общегосударственного масштаба. По его мнению, одной из таких провокаций является конфликт с Россией в Керченском проливе, в результате которого попали в плен украинские моряки.

"А как Порошенко противостоит Путину? Мы видим "прекрасные" результаты этого противостояния - Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна… Мира мы не видим, и он не предстоит... Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен", - цитирует Коломойского УНИАН.

Бизнесмен заявил, что противостояние Порошенко Путину звучит только на словах, а реальных результатов нет и не будет.

"Как он противостоит Путину? Где? И где результаты этого противостояния?", - заявил Коломойский.

Как ранее сообщалось, Коломойский внесен в список сайта Миротворец.