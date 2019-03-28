Тимошенко рассказала о разрешении от Порошенко на визит Бойко и Медведчука в Москву

28 марта 2019, 22:27

Политик подчеркнула, что только с разрешения главы государства можно было осуществить прямой перелет в Россию.

Юлия Тимошенко
Тимошенко считает, что Порошенко разрешил визит украинских политиков к Путину / Facebook Юлии Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко лично дал разрешение Юрию Бойко и Виктору Медведчуку на визит в Россию и встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.

В эфире политического ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1 лидер Батькивщины заявила, что заявление Бойко о сотрудничестве с ее политсилой было заранее спланированной провокацией.

"Во-первых, как всегда, все перепутано. Не я их поддержала, а перед выездом скромно в каком-то контексте сказал Бойко, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация, мы не поддерживаем таких союзов. Таких союзов никогда не будет.  Мы за европейскую Украина, за Украину без кланов", - сказала она.

По словам Тимошенко, главным аргументом участия президента в этом сговоре является его персонально разрешение на прямой перелет Бойко и Медведчука из Киева в Москву, поскольку авиасообщение между Украиной и Россией запрещено.

Напомним, Тимошенко сообщила, что экс-президент Украины Виктор Янукович смотрел интимные фотографии с ней, пока она находилась в тюрьме.

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