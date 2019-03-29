Замсекретаря СНБО заявил о подготовке взрыва автобуса Билецкого

29 марта 2019, 21:53

В ведомстве полагают, что злоумышленники намерены дестабилизировать ситуацию в стране.

Андрей Билецкий
В СНБО предупредили Билецкого о возможном покушении / Главред

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сообщил о подготовке имитации подрыва лидера Нацкорпуса, нардепа Андрея Билецкого с целью дестабилизации ситуации накануне выборов.

"Есть проверенная информация, что есть попытки прибегнуть к провокациям и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывание ситуацию в стране", - цитирует высокопоставленного чиновника Newsone.

По словам Кривоноса, силовики на данный момент владеют информацией только о подготовке взрыва автобуса Билецкого.

"Главное сейчас — не допустить провокаций внутри страны. Потому что они могут дать ход общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подчеркнул он.

Более детальные подробности подготовки диверсии Кривонос не сообщил.

Накануне Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.

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