Замсекретаря СНБО заявил о подготовке взрыва автобуса Билецкого

В ведомстве полагают, что злоумышленники намерены дестабилизировать ситуацию в стране.
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сообщил о подготовке имитации подрыва лидера Нацкорпуса, нардепа Андрея Билецкого с целью дестабилизации ситуации накануне выборов.
"Есть проверенная информация, что есть попытки прибегнуть к провокациям и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывание ситуацию в стране", - цитирует высокопоставленного чиновника Newsone.
По словам Кривоноса, силовики на данный момент владеют информацией только о подготовке взрыва автобуса Билецкого.
"Главное сейчас — не допустить провокаций внутри страны. Потому что они могут дать ход общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подчеркнул он.
Более детальные подробности подготовки диверсии Кривонос не сообщил.
Накануне Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.