Замсекретаря СНБО заявил о подготовке взрыва автобуса Билецкого

В СНБО предупредили Билецкого о возможном покушении / Главред

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сообщил о подготовке имитации подрыва лидера Нацкорпуса, нардепа Андрея Билецкого с целью дестабилизации ситуации накануне выборов.

"Есть проверенная информация, что есть попытки прибегнуть к провокациям и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывание ситуацию в стране", - цитирует высокопоставленного чиновника Newsone.

По словам Кривоноса, силовики на данный момент владеют информацией только о подготовке взрыва автобуса Билецкого.

"Главное сейчас — не допустить провокаций внутри страны. Потому что они могут дать ход общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подчеркнул он.

Более детальные подробности подготовки диверсии Кривонос не сообщил.

Накануне Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.