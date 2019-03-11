СБУ ответила Билецкому на обвинение в подготовке покушения на лидеров Нацкорпуса

11 марта 2019, 19:34

Спецслужба официально обратилась к Госбюро расследований с просьбой открыть соответствующее уголовное производство.

СБУ
СБУ / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) ждет, когда лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Белецкий обнародует какие-либо данные, подтверждающие его слова о подготовке спецслужбой покушения на лидеров Нацкорпуса.

"СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии Национальный корпус Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ физического уничтожения лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой", - сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Спецслужба считает слова Билецкого "серьезнейшими обвинениями", которые, должны быть проверены в рамках уголовного дела "с обязательным доведением до общественности его результатов".

СБУ официально обратилась к Госбюро расследований (ГБР) с просьбой открыть соответствующее уголовное производство.

Накануне Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.

"Они (власти) готовят физическое уничтожение лидеров движения. Заказчиком выступает Порошенко, а исполнителем - Виктор Кононенко (замглавы СБУ. - Прим.) ", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина СБУ Андрей Билецкий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:22
Илон Маск заявил о "главной роли" Украины в космической отрасли СССР
20:03
Зидан вернулся на пост тренера мадридского Реала
19:38
В Николаеве ураган швырнул дерево на маршрутку с пассажирами Видео
19:34
СБУ ответила Билецкому на обвинение в подготовке покушения на лидеров Нацкорпуса
19:13
Полиция нашла угрожавшую Зеленскому женщину
18:58
"Прислали сюда десять девочек": Порошенко назвал митинг в Житомире проплаченным
18:37
Автор документальных фильмов о Клинтон и Обаме работает над фильмом о Тимошенко
18:36
В Москве экстренно госпитализировали Ланового: актер прокомментировал
18:35
МИД Австрии вызвал "на ковер" посла Украины
18:05
Радикалы пришли на митинг Порошенко в Житомире Видео
17:43
За что Украина будет платить Коболеву 342 млн в год мнение
17:35
Украине не нужно воевать за Крым и Донбасс – The National Interest
17:34
Назначен главный по лекарствам и наркотикам в Украине
17:02
"Улетели своим шляхом": как ураган уничтожал биллборды и палатки кандидатов в президенты
16:53
"Мы 50 лет ждали": страна-член ЕС объявила о притязаниях на российские территории Видео
16:40
"Видно сосочки": Алина Гросу в образе монахини похвалилась грудью
16:40
Билецкий сообщил о планах Порошенко ликвидировать лидеров Нацкорпуса
16:39
Покусились на святое: Россия нанесла по Порошенко новый удар Видео
16:17
Разница в 30 лет: Александр Цекало тайно женился в четвертый раз
16:12
Серьезный бизнес. Поклонская решила выпускать товары под маркой Няш-мяш
16:12
Во втором туре выборов встретятся Тимошенко и Зеленский – социология
15:56
Порошенко заподозрили в подготовке атаки на "Азов"
15:20
"Всем бы так выглядеть": Регина Тодоренко ошеломила сеть фигурой в купальнике после родов
15:19
Россия начала стягивать войска в Крым
14:56
Впервые после смерти солиста Кита Флинта The Prodigy обратились к фанатам
14:36
Порошенко назвал главного врага Украины после Путина
14:29
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов и ответить перед законом - Юлия Тимошенко
14:08
Швед "атаковал" Лазарева сзади: букмекеры опубликовали свежие данные
14:07
Минкульт добавил в черный список звезду 80-х и итальянского певца Путина
13:52
"Можно и на тот свет уйти": Пугачева в мини-платье шокировала сеть истощенным видом
13:26
Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам приготовили новые "подарки"
13:08
Вашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2 - WSJ Видео
12:53
Кандидатов в президенты призывают прекратить обмен "ядерными ударами" и заботиться о сохранении государства
12:25
Мокрый снег: кому грозит непогода во вторник и когда ждать потепления Видео
12:19
"Она сказала "да": Дженнифер Лопес выходит замуж
12:04
Зеленскому доверяют вдвое больше, чем Порошенко: чем огорчил Банковую новый соцопрос Видео
12:04
"Зажрались твари": в Сети поглумились над расшвыриванием блинов с крыши в РФ - опубликовано видео Видео
11:38
Выборы 2019 в Украине: на одного из кандидатов в президенты завели уголовное дело Видео
11:20
Дикие приключения монашки: Алина Гросу представила новый клип Видео
11:17
Великий пост 2019: что нельзя есть, пить и делать в первый день Видео
11:02
Певица Юлия Началова в тяжелом состоянии попала в реанимацию
10:47
В Тернополе девочка за рулем "впилялась" в авто и угодила в кому: опубликовано фото
10:37
Девушка дня Instagram: пышногрудая модель Камила Лоу Фото
10:32
Будет падать и дальше: эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам Видео
10:20
Страшный сон США мнение
10:15
Зеленский на голову оторвался от конкурентов по выборам - опрос Видео
09:54
Украинцам пообещали рост средней зарплаты в 2019 году до 12 тысяч грн – при одном условии Видео
09:32
"По своим х*ярят как всегда": В Сети поглумились над российским ДТП с военной техникой - видео Видео
09:01
В Минсоцполитики рассказали, как уберут уравниловку из льгот и соцпомощи
08:56
Неделя сложной погоды: украинцам пообещали дожди, холода и головные боли Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться