СБУ ответила Билецкому на обвинение в подготовке покушения на лидеров Нацкорпуса

СБУ / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) ждет, когда лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Белецкий обнародует какие-либо данные, подтверждающие его слова о подготовке спецслужбой покушения на лидеров Нацкорпуса.

"СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии Национальный корпус Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ физического уничтожения лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой", - сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Спецслужба считает слова Билецкого "серьезнейшими обвинениями", которые, должны быть проверены в рамках уголовного дела "с обязательным доведением до общественности его результатов".

СБУ официально обратилась к Госбюро расследований (ГБР) с просьбой открыть соответствующее уголовное производство.

Накануне Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.

"Они (власти) готовят физическое уничтожение лидеров движения. Заказчиком выступает Порошенко, а исполнителем - Виктор Кононенко (замглавы СБУ. - Прим.) ", - сказал он.