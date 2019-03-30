"До встречи, свинарчёнок": сын Гладковского решил судиться из-за поста в Facebook

Игорь Гладковский / Скриншот видео с youtube.com

Бизнесмен Евгений Черняк сообщил о том, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд из-за его сообщения в соцсети.

"Гладковский-Свинарчук сын, вместе с папой воровал на украинской оборонке! Бюджетные деньги. Распевал гимн, носил вышиванку, и это никак не мешало ему тырить деньги из бюджета. В своей жизни этот мажор ничего больше делать не умеет, его папа, Свинарчук, ничему больше его не научил. Коррупция в Украине стала потомственной. Я написал об этом у себя в Фейсбуке. Это мажорное чучело зовёт меня в суд, защищать свою репутацию", - отметил Черняк в Facebook.

Он подчеркнул, что намерен сам защищаться в суде, так как является дипломированным юристом.

"Вижу его 100% перспективу. Факты воровства очевидны!

Свинарчук, мразь, подонок и вор наживающийся на чужом горе. Если Свинарчук-Папа тебя не научил, что воровать плохо, я эту ошибку исправлю. Буду считать это своей социальной нагрузкой. До встречи, свинарчёнок", - добавил Черняк.

Напомним, ранее Игорь Гладковский пожаловался на перемены в жизни из-за скандала.