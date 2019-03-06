Хищения в оборонке: Игорь Гладковский пожаловался на перемены в жизни из-за скандала

Игорь Гладковский пожаловался, что чувствовал себя ужасно после обнародования расследования журналистов о хищениях в оборонке / Скриншот видео с youtube.com

Сын уже бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, угодивший в скандал из-за расследования о хищениях в оборонке Украины, поделился, что был шокирован и чувствовал себя ужасно.

Скоро будут расставлены "все точки над i", пообещал сын экс-чиновника в эфире телеканала Прямой.

По словам собеседника, сначала ему не хотелось быть "звездой", жил спокойно, "было все хорошо", а потом он "был шокирован".

"…Проснулся — а тут такое. Тебя люди в лифте узнают, смотрят на тебя как на не очень хорошего человека — естественно, я чувствовал себя ужасно всю эту неделю", — пожаловался Гладковский-младший. Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский. После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав государственного концерна Укроборонпром, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России 6 высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.