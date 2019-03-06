Хищения в оборонке: Игорь Гладковский пожаловался на перемены в жизни из-за скандала

6 марта 2019, 07:25

Сын бывшего первого замсекретаря СНБО утверждает, что был шокирован журналистским расследованием.

Игорь Гладковский утверждает, что чувствовал себя ужасно после обнародования расследования журналистов
Игорь Гладковский пожаловался, что чувствовал себя ужасно после обнародования расследования журналистов о хищениях в оборонке / Скриншот видео с youtube.com

Сын уже бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, угодивший в скандал из-за расследования о хищениях в оборонке Украины, поделился, что был шокирован и чувствовал себя ужасно.

Скоро будут расставлены "все точки над i", пообещал сын экс-чиновника в эфире телеканала Прямой.

По словам собеседника, сначала ему не хотелось быть "звездой", жил спокойно, "было все хорошо", а потом он "был шокирован".

"…Проснулся — а тут такое. Тебя люди в лифте узнают, смотрят на тебя как на не очень хорошего человека — естественно, я чувствовал себя ужасно всю эту неделю", — пожаловался Гладковский-младший.Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский. После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав государственного концерна Укроборонпром, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России 6 высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.

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