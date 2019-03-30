"Добивал ногами": в Одессе после смертельного ДТП пытались украсть оружие нацгвардейцев - соцсети

Смертельное ДТП в Одессе / fakty.ua

В Одессе в результате ДТП, в котором погиб боец Национальной гвардии, двое его сослуживцев находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трое военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины несли службу по охране общественного порядка. Один из них – Виталий Флоря, 1996 года рождения, - погиб на месте. Еще двое получили тяжелые травмы.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, по предварительным данным, автомобиль "на европейских номерах" спешил на желтый". На большой скорости данная иномарка, столкнувшись с другой машиной, потеряла управление, вылетела на тротуар, где находились военнослужащие.

"Двое из наряда - в тяжелом состоянии, их жизни борются медики. В авто "евробляхера" находилась женщина и несовершеннолетний ребенок. Сам водитель и его пассажиры живы, однако получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение", - сообщил Форостяк.

Отметим, что в Сети опубликовали видео первых минут после смертельной аварии.

"Видео первых секунд после ДТП в Одессе. Какой-то мужик бьет пострадавших и пытается украсть оружие. Что не так с этим миром?", - сообщает ресурс Киев Оперативный, публикуя видео инцидента.

При этом в Сети опубликовали фото мужчины, который напал на пострадавших нацгвардейцев.

"Сбил насмерть и добивал ногами наряд Нацгвардии", - написано на фото, где запечатлен подозреваемый.

Фейсбук В.Ткачука

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе в масштабном ДТП погиб 22-летний сын владельца ночного клуба.