Смертельное ДТП в Одессе: в полиции назвали имя мужчины, добивавшего ногами нацгвардейцев

Разыскиваемый Максим Путилин / Фейсбук Д.Ганула

Злоумышленником, который после смертельного ДТП в Одессе избивал ногами пострадавших бойцов Нацгвардии, а также пытался украсть их оружие, оказался Максим Путилин.

Об этом идет речь в ориентировке Суворовского райотдела полиции в Одессе, которую опубликовал глава организации Уличный фронт Демьян Ганул.

"Суворовским отделом полиции в г.Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области за совершение хулиганских действий, разыскивается Путилин Максим Асламбекович, который после ДТП подошел к двум военнослужащим Национальной гвардии Украины ВЧ 3012, которые уже находились без сознания от полученных телесных повреждений в результате ДТП, и совершил в отношении них хулиганские действия, а именно дважды ударил ногами по туловищу и ушел в неизвестном направлении", - говорится в тексте ориентировки полиции.

Правоохранители отмечают, что злоумышленнику на вид 25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, одет в синюю дутую жилетку, темно-синие джинсы, белые кроссовки на желтой подошве, черную кепку с надписью белого цвета.

Фейсбук Д.Путилина

"Вчера в Одессе произошла ужасная авария, столкнулось два авто, и одно выбросило на тротуар, где несли службу трое бойцов Национальной Гвардии, один из них погиб на месте, двое находятся в больнице. В сети появилось видео сразу после аварии, на котором человек подходил к раненым бойцам и бил их", - подчеркнул активист.

Напомним, в Сети было опубликовано видео первых минут после смертельной аварии. При этом один из прохожих подошел к лежащим на замле раненым нацгвардейцам и начал наносить им удары. Очевидцы подчеркнули, что он также пытался забрать у них оружие.

Также было опубликовали фото мужчины, который напал на пострадавших нацгвардейцев.