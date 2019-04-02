Тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы

Синоптики обещают, что после прохладной недели на выходных можно будет отогреться / 1zoom.ru

На всей территории Украины на протяжении этой недели столбики термометров поползут вниз, и украинцы ощутят существенное похолодание.

Как говорится в сюжете ТСН, дневной температурный максимум не превысит +14 градусов.

От Волынской области и до Харьковской температура местами ночью опустится до +4 градусов тепла. В некоторых регионах ночью возможен мороз до –2.

Всю неделю на территории страны будет хозяйничать антициклон. Он принесет холодную погоду с порывистым ветром. На востоке возможны кратковременные дожди.

Существенно потеплеет к концу недели. На выходных в ряде областей столбики термометров поднимутся до +20, установится сухая и комфортно теплая погода.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.