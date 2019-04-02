Тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы

Синоптики прогнозируют всю неделю температуру не выше +14 градусов.
На всей территории Украины на протяжении этой недели столбики термометров поползут вниз, и украинцы ощутят существенное похолодание.
Как говорится в сюжете ТСН, дневной температурный максимум не превысит +14 градусов.
От Волынской области и до Харьковской температура местами ночью опустится до +4 градусов тепла. В некоторых регионах ночью возможен мороз до –2.
Всю неделю на территории страны будет хозяйничать антициклон. Он принесет холодную погоду с порывистым ветром. На востоке возможны кратковременные дожди.
Существенно потеплеет к концу недели. На выходных в ряде областей столбики термометров поднимутся до +20, установится сухая и комфортно теплая погода.
Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в апреле.