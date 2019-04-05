"Не стреляйте в музыканта": в Виннице нервный посетитель ресторана всадил в солиста 11 пуль

5 апреля 2019, 20:35

Злоумышленник угрожал музыканту расправой, а потом "разрядил" в него обойму.

Антона Миронюка подозревают в покушении на убийство / vn.npu.gov.ua

В Виннице правоохранители разыскивают посетителя ресторана, который произвел 12 выстрелов из травматического пистолета, из которых 11 попали в потерпевшего музыканта.

После чего нападающий покинул ресторан, сообщает прокуратура Винницкой области.

Нападение произошло еще 27 марта в местном ресторане Гетьман. Стрелявшим оказался 31— летний житель Винницы.

В отношении него открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

По данным областной полиции, злоумышленником оказался Миронюк Антон Петрович, 1987 г.р. Его уже объявили в розыск.

Он совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль Форт-14Р. Миронюка подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 п. 7 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Пострадавший музыкант получил множественные ранения / real-vin.com

Как уточнило местное издание Реал, злоумышленник сначала несколько раз угрожал ему расправой, а потом подошел и с близкого расстояния "разрядил" в него обойму.

Сообщается, что нападавший сделал 12 выстрелов, 11 резиновых пуль полетели прямо в сторону певца, 8 из них попали в тело. Их извлекли на операционном столе специалисты Винницкой больницы скорой помощи.

Пострадавший музыкант по имени Павел рассказал, что музыкальное сопровождение в ресторане предусмотрено с 19 до 20 часов. Затем гостям заведения разносят блюда. По словам Павла, первый словесный конфликт начался примерно в 20.10. Один из клиентов нагло требовал от него "продолжения" концерта. 

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Солист объяснил, что перерыв – не его прихоть, а требование администрации ресторана, поэтому, если возникают вопросы такого рода, нужно обращаться к руководству. Но посетителя аргументы не остановили, он хоть и продолжал угрожать, но вынужден был вернуться к своей компании.

Около 20.40 музыканты снова начали играть. Однако именно этот посетитель издалека жестами показывал певцу, что тому "конец". Как утверждает артист, примерно в 21.10- 21.15 неадекватный клиент подошел к сцене с пистолетом…

"Он начал прицельно стрелять в меня. Я это утверждаю. В лицо не попал, потому что пуля застряла в микрофоне. Выпустил в меня всю обойму. Из 12 выстрелов 11 резиновых пуль летели в мою сторону. Я попытался защищаться, хотел догнать этого "стрелка", но он скрылся. Догнать его я физически не мог. Был весь в крови. Когда пытался бежать за ним, закружилась голова. Начал терять сознание. Около 21.30 меня уже оперировали в больнице", – вспоминает певец.

Напомним, в Николаеве 30 января злоумышленник у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина. Позже появилась информация, что у суда супружескую пару Беловых расстрелял житель города Герасим Багирянц, который был им должен 2,5 млн гривен

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музыкант расстрел Винница
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