Скандал в Винницкой области: медиков обвинили в смертельной халатности

7 апреля 2019, 09:27

Врачей обвинили в халатности, которая привела к смерти 18-летнего парня.

скорая
Медиков обвинили в смертельной халатности / Скриншот

В Винницкой области медиков обвинили в халатности, которая привела к смерти 18-летнего парня.

Родители скончавшегося заявили о том, что несмотря на экстренный вызов скорой, даже через полчаса ни одна машина не двинулась с места.

"Никто никуда не двигался. Они мне позвонили, говорю - я вызжаю, но не знаю, довезу ли, он начал падать, сильные боли в животе. Я всю дорогу спрашивал - Ванечка, что болит, он говорил живот. Говорил ему - потерпи, мы тебя спасем", - рассказал отец скончавшегося.

В реанимацию молодого человека привезли, когда он уже был при смерти, сообщает ТСН.

"Проводили искусственное дыхание, а потом делал массаж сердца. Капали в обе вены, но к сожалению, запустить сердце не удалось", - рассказал реаниматолог Дмитрий Сенченко.

По вердикту врачей, причиной смерти стал панкреатит - острое воспаление поджелудочной железы. Однако один из хирургов говорит, если бы Ивана везла скорая, его могли бы спасти.

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"Отец его транспортировал неправильно, он по дороге несколько раз терял сознание, он был наклонен вперед. Дыхание останавливалось. Вследствие этого наступил отек мозга. Он бы от панкреатита не умер так быстро. Он умер от того, что во время транспортировки возникли проблемы с дыханием", - уверен врач-анестезиолог Александр Гузар.

В то же время а центре экстренной медицинской помощи свою вину отрицают. И во всем обвиняют фельдшера.

"Она позвонила на 103, но она не правильно дала адрес и неправильно дала номер телефона отца", - утверждает главный врач Винницкого центра экстренной медицинской помощи Анатолий Пирникоза.

Родители написали заявление в полицию и прокуратуру. Если вину врачей докажут, за неоказание помощи им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в херсонской больнице мертворожденных детей считали биомусором и выбрасывали на свалку.

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