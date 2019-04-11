Российские полицейские попросили политического убежища в Украине

Госпогранслужба / УНИАН

В пункте пропуска "Гоптовка" к сотрудникам Госпогранслужбы обратились двое сотрудников органов внутренних дел РФ с просьбой политического убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Правоохранителей преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. По словам самих граждан России, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках.

Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения, как сотрудников полиции РФ, являются устойчивыми преступными группировками, занимающимся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ.

В отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказное уголовное дело.

Россияне также отметили, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни.

Ранее сообщалось, что фигурантка дела об экстремизме Мария Мотузная, которую судят в России за оскорбление чувств верующих намерена была просить политического убежища в Украине.