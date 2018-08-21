Жена убитого экс-депутата Жука попросила политического убежища в России

Жена убитого Анатолия Жука сбежала в Россию / Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Объявленную на территории Украины в розыск супругу убитого экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука нашли в России.

"Сегодня мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые безвестно исчезнувших вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа 2018 бывшего руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука ... находятся в РФ. По нашим данным женщина была задержана пограничникам РФ при незаконном пересечении границы в районе Елизоветовкы Глушковского района Курской области", - написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам сотрудника правоохранительных органов, вдова Жука и бывший водитель попросили в РФ политического убежища.

"Жена потерпевшего, которая во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на плохое самочувствие. Ее адвокат обвинял полицейских в "бессердечности" и непонимании здоровья женщины, однако такое "плохое самоощущение" не помешало ей ночью перейти границу", - написал Аброськин.

Он добавил, что причастные к убийству экс-депутата лица не установлены, следствие продолжается.

Напомним, 2 августа поступило сообщение, что в Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук. Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.

Ранее сообщалось, что в Сумах пропали вдова и дочь председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.