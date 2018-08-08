В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука

Анатолия Жука застрелили вечером 2 августа

В Сумах пропали вдова и дочь председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.

Анна Жук вместе с дочерью должна была приехать сначала к свекрови, заявил полиции друг погибшего, а затем к нему. Но ни по одному адресу он их не обнаружил - в т.ч. и по месту проживания. Обеспокоившись, он написал заявление о пропаже в полицию, передает "УНИАН".

Как сообщил старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких, сегодня около 15.00 в полицию поступило три заявления об исчезновении двух указанных лиц.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"«Поступило три обращения в Сумской отдела полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - отметил Крупецких.

Сообщается, что на поиски пропавших отбыли оперативники с кинологами.

Местные СМИ сообщили, что адвокат жены Жука, Анатолий Романюк, отказался комментировать ситуацию.

Напомним, 2 августа поступило сообщение, что в Сумах обнаружен мертвым экс-депутат, чиновник городского совета Анатолий Жук. Тело погибшего обнаружили у него дома, рядом с трупом лежал пистолет.

Позднее полиция провела спецбрифинг, на котором рассказала подробности убийства.