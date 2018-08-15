Жестокое убийство экс-депутата Сумского горсовета: в полиции рассказали о главном подозреваемом

В убийстве Анатолия Жука подозревают его жену

В убийстве экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука подозревают его исчезнувшую жену, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Одна из версий – к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также пропали ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей", – написал Аброськин в Facebook.

Отмечается, что исчезнувшую супругу погибшего правоохранители объявили в розыск.

Кроме того, полиция также изучает версию заказного убийства, а также из-за общественной деятельности погибшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах пропали вдова и дочь председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.