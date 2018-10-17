Обвиняемая в экстремизме за мемы во Вконтакте россиянка убежала в Украину

Мария Мотузная сбежала из России в Украину / Фото: Twitter/Мария Мотузная

Фигурантка дела об экстремизме Мария Мотузная, которую судят в России за оскорбление чувств верующих из-за мемов в социальной сети Вконтакте, уехала из Барнаула в Киев.

"Первое, что я увидела в Киеве. Всем спасибо, Россия, прощай. Это начало пути. Отсюда безопасно можно хоть куда", - написала студентка в Twitter, опубликовав фото с гламурным изображением Иисуса Христа.

Адвокат обвиняемой Алексей Бушмаков в разговоре с Медиазоной сказал, что девушка собирается просить политическое убежище в Украине.

В комментариях Мотузная написала, что очень устала после перелета, поэтому намерена временно отключить телефон. Она заявила, что всю информацию озвучит журналистам чуть позже.

Как известно, уголовное дело против Мотузной отправлено из суда обратно в прокуратуру для устранения нарушений.

/ Фото: Twitter/Мария Мотузная

Напомним, Мотузную обвиняют по двум статьям: "возбуждение ненависти либо вражды" и "оскорбление чувств верующих", за что девушке грозит до 6 лет заключения. Причиной такого обвинения стали банальные мемы на ее личной страничке Вконтакте.