Соцсеть "ВКонтакте" из-за "мемных" дел добавила новую фишку

ВКонтакте позволил пользователям полностью скрывать страницу / Pixabay

Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте", обеспокоенная увеличением количества так называемых "мемных" уголовных дел, пошла навстречу просьбам пользователей и наконец-то добавила новую "фишку" ("не баг, а фича" ©) - опцию "закрытый профиль". Данные и информация владельца по его желанию будут видны только друзьям.

В закрытом варианте на стене вместо изображений и текстов для не-френдов всплывет объявление о необходимости запроса на дружбу, сообщает Hi-Tech.mail.

Читайте такжеСБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"Все данные пользователя - посты, музыка, видео, список подписчиков и прочее, кроме общих френдов, - будут полностью недоступны. До этого момента скрыть страницу можно было только от поисковиков, тех, кто не зарегистрирован в данной соцсети, а также конкретных людей из "черного списка".

Ранее жительница российского Барнаула Мария Мотузная, которую судят за оскорбление чувств верующих из-за мемов в социальной сети "Вконтакте", обвинила соцсеть в распространении конфиденциальной информации.