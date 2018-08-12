Обвиняемая в экстремизме россиянка показала продажность соцсети Вконтакте

Марию Мотузную из Барнаула судят за картинки в соцсетях / Фото: Сибирь.Реалии

Жительница российского Барнаула Мария Мотузная, которую судят за оскорбление чувств верующих из-за мемов в социальной сети "Вконтакте", обвинила соцсеть в распространении конфиденциальной информации.

Обвиняемая правосудием РФ в экстремизме написала в Twitter, что следствию известны все IP-адреса, с которых она заходила на свою страницу в ВКонтакте.

«Пересматриваю дело. 255 страниц. 40 только с IP адресами. А вот эта проклятая явка. Если кому-то интересно, как это выглядит, то вот. Не делайте так», - написала Мотузная.

Социальная сеть также предоставила следствию информацию об изменениях паролей 23-летней Мотузной, все имена, которыми она называла свою страницу, историю блокировок аккаунта и причины этих блокировок, привязку и изменение номеров телефонов, истории и даже тексты обращений в сервис поддержки "ВКонтакте" и многое другое.

Пересматриваю дело. 255 страниц. 40 только с IP адресами. А вот эта проклятая явка. Если кому-то интересно, как это выглядит, то вот. Не делайте так!!! pic.twitter.com/Ga6HcG1yUw — Frolová (@La72La) 12 августа 2018 г.

Как стало известно, Мотузную обвиняют по двум статьям: "возбуждение ненависти либо вражды" и "оскорбление чувств верующих", за что девушке грозит до 6 лет заключения. Причиной такого обвинения стали банальные мемы на ее личной страничке Вконтакте.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала 11 администраторов сообществ в соцсетях"Одноклассники" и "ВКонтакте".