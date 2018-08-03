СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

Спецназ СБУ

Служба безопасности Украины задержала 11 администраторов сообществ в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Как сообщила пресс-служба ведомства, они за деньги "размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб".

Речь идет, в частности, о "материалах с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций ЛНР и ДНР".

Среди задержанных шесть жителей Одессы, двое - из Киевской области, а также жители Бахмута (Донецкая область), Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (Создание террористической организации).

Ранее СБУ задержала двух военнослужащих при попытке продать более 7 кг тротила и 200 г пластида.