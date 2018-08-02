Facebook и Instagram помогут пользователям не тратить время на соцсети

В Facebook и Instagram появятся инструменты для отслеживания проведенного в этих соцсетях времени.

"Эти инструменты помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений", - заявили представителей Instagram и Facebook, передает BuzzFeed.

Отмечается, что пользователи смогут не только увидеть, сколько времени они проводят в конкретном приложении, но и установить лимит на ежедневный "серфинг".

В разработке функционала соцсетям помогут ученые и организации в области психического здоровья.

В начале июля сообщалось, что в Facebook появится функция, с помощью которой пользователи смогут выключить все уведомления соцсети кнопкой "Не беспокоить".

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.