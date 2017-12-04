Вконтакте ввел жесткие ограничения на прослушивания музыки

Социальная сеть ВКонтакте начала ограничивать прослушивание музыки в браузере. Теперь некоторые треки доступны только по специальной платной подписке за 149 рублей в месяц.

Речь идет о "многих альбомах", включая выпущенные несколько десятилетий назад - например, послушать без подписки нельзя диск The Wall группы Pink Floyd, выпущенный в 1979 году.

Как сообщает iGuides, представителей лейбла Warner Music Russia утверждают, что некоторые альбомы действительно доступны для стриминга в веб-версии только при наличии подписки. При этом количество альбомов, доступных обладателям платной подписки, они не назвали.

В настоящий момент при попытке проиграть часть треков, в браузере всплывает сообщение "Аудиозапись доступна только по подписке. Так решил артист и его представитель. Купите подписку и получите доступ к расширенному каталогу музыки". Стоит отметить, что на большую часть музыки пейвол пока что не расространяется.

Ограничения на прослушивание музыки Вконтакте из мобильного приложения были введены еще раньше.