"Ничего плохого о Зеленском": Экс-"кварталовец" и друг детства шоумена рассказал, почему уехал с пресс-конференции

Денис Манжосов и Владимир Зеленский / Коллаж КП

Вечером в четверг, 11 апреля один из сооснователей студии Квартал 95 Денис Манжосов появился в эфире телеканала Прямой и дал интервью.

"Так получилось, что я шесть лет молчал и не говорил, почему я покинул свой родной коллектив - учился за границей. Когда вернулся, то с 31 декабря 2018-го мой телефон начал очень активно работать - мне стали звонить большое количество журналистов. Естественно, все звонили с крайне странными вопросами - из разряда: "Наркоман ли Владимир Зеленский?", "Выгнал ли он меня из Квартала?" ... В какой-то момент, буквально пару недель назад я выпустил небольшой видеоблог - маленькая девочка брала у меня интервью, в котором я высказал свою гражданскую позицию. После этого мой телефон не замолкал, а мессенджеры постоянно гудели. Я решил, что должен сам для себя сделать такое большое, расширенное интервью, потому как очень многие СМИ хотят от меня слышать гадости и провокации в сторону моего детского товарища и родного коллектива. Скажу Вам честно, друзья, сегодняшнюю пресс-конференцию я собирал ради одного - чтобы глаза в глаза донести людям, корреспондентам - несмотря на то, что произошло между нами много лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-то плохое в сторону своих детских, юношеских товарищей", - заявил он.

По словам, Манжосова, он уехал с пресс-конференции, поскольку организаторы рассказали о минировании здания, в котором она должна была пройти.

"Как пионер приехал за час до пресс-конференции.Походил, посмотрел. Спросил у организаторов - когда начало. Узнав, что оно через 40 минут, сел в машину, уехал попить кофе. Через 15 минут они мне звонят - Здание заминировано, здесь лучше не появляться, будет что-то плохое. [...] Я никогда с этим не сталкивался. Я сильно расстроился. Я приношу свои извинения перед СМИ, которые пришли на эту пресс-конференцию. Что произошло на самом деле – я не понимаю", - отметил Манжосов.

Также он объяснил, что он не собирался делать никаких негативных заявлений о Зеленском и именно для этого он решил собрать журналистов.

"Я не принимаю сторону Зеленского в этой кампании. Мое личное образование говорит мне, что Володя может быть президентом в любое время, но не в эти жаркие дни. Это моя позиция", - резюмировал Манжосов и опроверг информацию об угрозах, поступивших в его адрес.

Напомним, Денис Манжосов должен был дать пресс-конференцию в Киеве в четверг, 11 апреля. На ней он якобы обязался рассказать о том, как рос рядом с Зеленским с пятилетнего возраста как возникла Студия Квартал 95, а также о том, что почему больше пяти лет не общается с Зеленским. Однако, по словам организаторов мероприятия, Манжосов приехал заранее, ознакомился с территорией, вышел во двор - покурить, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Позднее СМИ опубликовали скриншот SMS-сообщения, которую Денис Манжосов якобы организаторам пресс-конференции. В тексте он извиняется перед журналистами и объясняет свой внезапный уход тем, что "увидел своих бывших друзей и изменил свое решение". Также Манжосов утверждал что ему "все утро звонят, пишут, угрожают" и утверждал, что в самом скором времени запишет свое обращение.