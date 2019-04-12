В Крыму решили в долларах подсчитать нанесенный Украиной "ущерб"

В Крыму считают сумму "ущерба" от Украины / Reuters

Оценку "ущерба", нанесенного Украиной Крыму с 1991 по 2014 годы необходимо проводить в американских долларах на момент подсчета.

С таким заявлением выступил первый замглавы "госсовета" аннексированного Россией полуострова Ефим Фикс.

"Сложно выйти на какие-то точные цифры, но нам нужно максимально научно и методологически точно подходить к организации нашей работы. Конкретным результатом нашей работы будет аналитический документ с выводами, нам нужно сложить усилия специалистов по всем направлениям. Цели и итоги нашей работы - это подготовить аналитический документ с выводами. Это нужно сделать в разрезе каждого направления", - сказал он.

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Фикс подчеркнул, что рабочая группа учтет все проблемы, с которыми столкнулся полуостров после захвата его Россией - водная, энергетическая, продовольственная блокады.

"Мы должны выйти на показатель - какую точку брать для подсчета <...> Наверное, принятая норма - доллар по состоянию на дату работы нашей комиссии ...", - добавил он.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе, заявил.