Самосуд в Киеве: пьяного виновника ДТП привязали к столбу

В Киеве человека привязали к столбу / Скриншот

В пятницу, 12 апреля, в Киеве привязали к столбу пьяного водителя, спровоцировавшего ДТП.

Авария произошла на АЗС на Окружной дороге, при этом пьяный водитель Ford въехал в Toyota и начал с кулаками "качать права", сообщает ресурс Киев Оперативный.

"Парень полез с кулаками, за что чуть получил и был привязан к столбу, а малая - пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спатунять к машине", - говорится в пояснении к видео.

Но на этом история не закончилась. Проходящий мимо ДТП наркозависимый решил воспользоваться неразберихой и прикарманить бутылку шампанского. "Его ловят и также крутят", - рассказали очевидцы.

В итоге, пьяная подруга водителя авто и наркоман спят в машине, виновник ДТП привязан к столбу, а все вместе они дожидаются полиции, добавили очевидцы.

Вважаєте, що бачили все? Може, й так, але цих унікалів - точно ні. Отже, пацанчик з малою нажерлися горілки і поїхали кудись на старенькому #Ford (#59750KE). Далеко не вийшло бо бєнзу не було. Заїхали на ОККО, що на Кільцевій і одразу ж в‘їхали у #Toyota. Вийшли і почали качати "права", він поліз з кулаками за що трохи отримав і був прив‘язаний до стовпа, а мала - нападати із пустою пляшкою з під горілки. На щастя її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спатунять до автівки. В цей же момент якийсь наркозалежний вирішив скористатися кіпішем і вкрасти пляшку шампанського. Його ловлять і також крутять. Коротше, нарік на заправці спить і чекає охорону. Подруга в машині спить під шансон, а бухарь прив'язаний до ліхтаря і чекає на поліцію. Такі діла. Ну, а що - п’ятниця ж, х*лі??‍♂️ Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Напомним, в центре Киеве парня привязали к столбу и обвинили в наркоторговле.

Ранее в Харькове привязали к дереву вора, которого полицейские отпустили после задержания.

Кроме того, в Чернигове местного жителя привязали к столбу, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник".