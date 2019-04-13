Расстреливали и закапывали живьем: бойцы ВСУ получили сроки за пытки и убийство

13 апреля 2019, 12:56

Обвиняемые решили "проучить" подчиненного и приказали лечь в яму, после чего засыпали его землей.

ВСУ, шеврон
Бойцов ВСУ признали виновными в пытках и убийстве

Коллегия судей Октябрьского районного суда Харькова признала виновными троих военнослужащих Вооруженных сил Украины в пытках подчиненных и убийстве солдата.

Решением суда капитан, сержант и младший сержант ВСУ получили 11, 9 и 10 лет лишения свободы соответственно, однако приговор еще может быть оспорен в апелляции.

Как установил суд, в ноябре 2014 года обвиняемые решили "проучить" одного из подчиненных за употребление алкоголя и запугать сослуживцев. Солдата вывезли в поле вблизи села Землянки Волчанского района Харьковской области, избили, приказали лечь в яму и засыпали его землей. Потерпевший вынужден был откапываться самостоятельно, без каких-либо инструментов и вспомогательных предметов. После этого его около полутора суток держали в неотапливаемом сыром помещении на территории воинской части А0501 92-й Отдельной механизированной бригады ВСУ.

Еще одного солдата обвиняемые били головой об стену и бутылкой водки по голове.

Кроме того, капитан приказал младшему сержанту расстрелять двоих солдат. Одного из них обвиняемый убил. Второй упал на землю, притворился мертвым и, когда его уже собирались закопать, оказал сопротивление и сбежал.

Перед этим обвиняемые имитировали расстрелы подчиненных, используя холостые патроны.

По данным следствия, часть насильственных преступлений обвиняемые совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом несовершеннолетние убили военного.

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убийство суд пытки ВСУ Харьковская область
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