Трагедия под Харьковом: несовершеннолетние убили военного по просьбе девушки

18 марта 2019, 16:29

Убийство военнослужащего произошло 16 марта. Спустя двое суток полиция задержала всех подозреваемых.

ВСУ, шеврон

Правоохранительные органы арестовали четверых подозреваемых в убийстве 26-летнего военного в Чугуеве. Двое из них – несовершеннолетние. - лид и начало новости Тело убитого с признаками насилия было найдено 16 марта неподалёку от воинской части в Чугуеве. Оказалось, что погибший – военнослужащий ВСУ по контракту. - продолжение текста новости

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные парни и 22-летняя жительница Харькова", – информирует Нацполиция Харькова. 

На данный момент известно, что 13 марта группа молодых людей встретила военного на чугуевском автовокзале. Около 23:00 они вместе направились на квартиру, где начали выпивать спиртное. 22-летняя девушка, которая присутствовала в компании, заявила, что была ранее изнасилована военнослужащим. 

"Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение убить мужчину", - заявили правоохранители. Впоследствии молодые люди заманили 26-летнего военного в лес, где убили, используя нож. Они рассказали об этом девушке, предложившей совершить преступление, и даже предоставили в подтверждение видеозапись с убитым. Теперь всем четверым грозит пожизненное лишение свободы за умышленное убийство.

Ранее Главред писал, что под Харьковом найдено тело солдата с признаками насильственной смерти

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убийство криминал ВСУ Чугуев
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