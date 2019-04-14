Для украинцев открыли безвиз в популярную среди туристов страну Азии

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С воскресенья, 14 апреля, граждане Украины получили возможность путешествовать в Таиланд с туристическими визитами без виз.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Департамента консульской службы украинского МИД.

"Для поездки необходимо иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - отметили дипломаты.

По их словам, ради пребывания в пределах Таиланда сроком более 30 суток, независимо от цели путешествия, украинцам все же необходимо будет получать визу в соответствующем диппредставительстве или консульском учреждении этой страны.

Напомним, в феврале 2019-го вступил в силу безвизовый режим для поездок граждан Украины в Уругвай. Позднее глава МВД Арсен Аваков утверждал, что украинцы вскоре смогут ездить без загранпаспорта в Литву, Латвию и Эстонию – достаточно будет и внутреннего паспорта в виде ID-карты.