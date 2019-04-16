От снега и лавин до +16 градусов: синоптики пообещали украинцам погоду на любой вкус

16 апреля 2019, 09:35

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности.

Киев,зима,снег,зонт
В Украине прогнозируют дождь со снегом / Reuters

Во вторник, 16 апреля, в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, днем прогнозируется дождь со снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с., днем +4…+9 градусов.

В северных регионах синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Прогнозируется дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от +6 до +14 градусов.

В центральных областях также облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +8 +13 градусов.

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Синоптики подчеркнули, что на востоке страны будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +11…+16 градусов.

Облачно с прояснениями будет и в южных областях, прогнозируется дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура Столбики термометров покажут днем от +6 до +14 градусов.

В Киеве ожидается дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью днем +9…+11 градусов.

Прогноз погоды на 16 апреля / meteo.gov.ua

Кроме того, синоптики предупредили о снеголавинной опасности 2 и 1 уровня. 

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохраняется: 15-16 апреля – на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохраняется: 15-16 апреля – на высокогорье западной и в центральной части Закарпатской области", - сказано в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности / @lavyny.official

Напомним, ранее синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны.

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