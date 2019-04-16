В Ровно школьница станцевала на полицейском авто, родителям грозят наказанием

Девушка взобралась на капот авто полиции / Скриншот

В Ровно школьница станцевала на крыше полицейского авто, происшествие засняли на видео.

"Девушка пробежалась по автомобилю патрульной полиции и выложила видео в Instagram. Появилась юная последовательница „блогера", который запустил челлендж Пробегипополицейскоймашине", — сказано в сообщении на странице Police Control Ukraine.

Как пишет ТСН, подростка уже опознали. Школьнице 12 лет, ее родные уже в курсе произошедшего.

Выложенные в социальные сети видео увидел местный участковый, который и опознал ребенка. Известно, что школьница за свое поведение была поставлена на учет.

За "танцы" на полицейской машине ее маме придется заплатить штраф в размере 1700 гривен — на нее составили протокол.

Напомним, ранее в Киеве парень помял патрульное авто, пробежавшись по крыше.