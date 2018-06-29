В Киеве парень помял патрульное авто, пробежавшись по крыше: фото

На Крещатике в Киеве 22-летний злоумышленник пробежался по патрульному авто, в результате чего у машины лопнуло лобовое стекло и появилась вмятина на крыше.

Как сообщает Эспрессо, происшествие произошло напротив ЦУМа.

По информации правоохранителей, один из патрульных догнал хулигана возле Бессарабского рынка, но тот через 100 метров вырвался и снова побежал в сторону рынка и наткнулся на автомобиль полиции, через который решил перескочить сверху.

Задержать злоумышленника помогли случайные прохожие. На место прибыли следственно-оперативная группа и "скорая", которую вызвали для задержанного.

Напомним, в Соломенском районе Киева неадекватный водитель на автомобиле Ford, выезжая со двора, не справился с управлением, зацепил две припаркованные машины, а потом пытался скрыться — ехал по тротуару, не заметил ступеньки, и иномарка на них повисла.