"Ананас, бл*ть": Кернес выругал депутатов из-за цен на фрукты для зоопарка

17 апреля 2019, 21:37

В горсовете прозвучала существенно завышенная стоимость на продукты для животных.

Кернес
Кернес не сдержал эмоций в связи с космическими ценами закупок для зоопарка / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес использовал нецензурную лексику, комментируя информацию на сессии горсовета о чрезмерно высоких ценах на фрукты для животных зоопарка.

Как сообщает 057.ua, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк попросил градоначальника обратить внимание на ситуацию со стоимостью фруктов для зоопарка, поскольку коммунальное предприятие завысило цены многократно.

"Ананас - 350 гривен, мандарины - 95 гривен. Он стоит 360 грн в зоопарке, а в магазине 60 грн. 460 кг ананасов закупается. Яблоко - 35 грн при том, что в любом супермаркете яблоко дороже 15 грн не найти. Груша - 65 грн, лимоны - 110 грн, бананы и апельсины - 95 грн", - рассказал Черняк.

Читайте такжеЖителям Харькова вручили открытки от Порошенко и Кернеса с изображением ЛенинаДепутат акцентировал, что цены даже в самых дорогих супермаркетах Харькова в несколько раз ниже, чем заявленные в документе.

"А кому ананас в зоопарке нужен? Кто ответит? Я хочу сделать для наших детей, чтобы они могли посетить место, где бы встречались с природой. Мы объявляли, что вход в зоопарк будет бесплатным - платным будет только вход в океанариум. Если будут такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны - я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей, и будете вы их кушать. Я понимаю, свежее мясо. Только убитый барашек стоит каких-то денег – льву. Но ананас, бл*ть! Кто может оценить его качество", - резко отреагировал Кернес.

Мэр Харькова заявил о создании о контрольной комиссии, которая будет следить за ценами при закупке фруктов для зоопарка.

Напомним, ранее Кернес резко высказался в адрес активистов, требовавших выполнять решение суда о возврате к старой стоимости проезда в электротранспорте.

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Харьков Геннадий Кернес
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