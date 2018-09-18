Антикоррупционное агентство внесло предписание Геннадию Кернесу

Геннадий Кернес / Instagram

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло официальное предписание в адрес харьковского градоначальника Геннадия Кернеса.

Соответствующее сообщении было опубликовано на официальном интернет-портале ведомства. Согласно обнародованным данным, предписание касается нарушения требований украинского законодательства в вопросах этического поведения, а также недопущения и урегулирования конфликта интересов.

Также в НАПК сообщили, что их сотрудниками достоверно установлено нарушение закона о предотвращении коррупции − поскольку чиновники Харьковского горсовета не проверили подачу восемнадцати субъектов декларирования, которые работают либо работали в горсовете, не уведомили компетентные органы о случаях их непредставления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное дело против Кернеса и двух его охранников.