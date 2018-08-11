Все 19 прокуроров по делу Кернеса заболели одновременно

Юрий Луценко / УНИАН

Сразу 19 гособвинителей, ведущих дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса пропустили семь судебных заседаний из-за болезни.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Прокуроры были больны. А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - написал Луценко в комментариях к своему посту, где он назвал вчерашнее решение о судьи о закрытии дела против Кернеса неправомерным.

"Фантастическая история о том, как все прокуроры заболели похожа на историю о "эпилептика" Кривошеева", "Все 19 в течение нескольких заседаний ?? Что за эпидемия сразила прокуратуру?", "В таком случаи если были предоставлены ходатайства о переносе слушания дела то судья 100 % обязан был перенести слушания дела", "А прокуроры предоставили свидетельства о том, что они действительно больны и чем? Заверенную доктором и тремя свидетелями? Лучше десятью? Сколько этот цирк будет продолжаться?", "Мама, мы все тяжело больны", "бубонная чума", - шутят пользователи в ответ на сообщение генпрокурора.

Скриншот страницы Facebook

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для вынесения объективного приговора", - говорится в самом посте Луценко.

Напомним, в пятницу, 10 августа, Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников по подозрению в похищении участников Евромайдана зимой 2014 года.

Ни на одно из семи последних заседаний сторона обвинения не явилась.Суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и закрыл дело.