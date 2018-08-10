Суд закрыл дело против Кернеса

"Дело Кернеса" закрыто. / УНИАН

Киевский райсуд Полтавы закрыл дело простив мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Их подозревали в похищении и последующем избиении активистов Евромайдана в марте 2014 года. Однако дело пришлось закрыть "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу": систематическую неявку стороны обвинения на заседания суд расценил как отказ от обвинения – потому и закрыл уголовное производство.

«Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича, Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу», — огласил решение суда судья Андрей Антонов.

При этом сам Кернес заявил, что ждал оправдательного приговора, и выразил уверенность, что решение обжалуют. На обжалование еще есть 7 дней со дня его оглашения.

Напомним, экс-жена Геращенко обвинила нардепа в фабрикации "дела Кернеса" в обмен на место в Раде. В целом, выступление Виктории Грецкой-Миргородской на суде в качестве свидетеля было досточно продолжительным и подробным.