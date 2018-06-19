Экс-жена Геращенко обвинила нардепа в фабрикации "дела Кернеса" в обмен на место в Раде

Накануне в Киевском райсуде Полтавы по уголовному делу, возбужденному против харьковского градоначальника Геннадия Кернеса, в качестве свидетеля выступила Виктория Грецкая-Миргородская – экс-супруга Антона Геращенко (нардепа и советника главы МВД Арсена Авакова".

По ее словам, уголовное преследование Кернеса было сфабриковано и стало своеобразным "бартером" ради того, чтобы Геращенко получил должность советника министра и место в парламенте.

"Он (Антон Геращенко – "Главред" начал придумывать схему. Он говорил, что "надо дернуть тигра за усы", чтобы быть снова на слуху. Потому что его выступления на Евромайдане вообще никого не интересовали. Он не мог себя проявить и все время думал, чтоб предложить Арсену Борисовичу, как бы вернуться в обойму […] Уже из СМИ я узнала, что схема состоит именно в том, чтобы свидетельствовать против Кернеса по поводу избиения каких-то майдановцев", − цитирует ее Страна.

Затем Грецкая-Миргородская рассказала суду, как организовалась "схема подставления Кернеса". По словам женщины, 30 января 2014-го, Геращенко позвонил ей со своего номера и сказал, что ему удалось добиться встречи с Аваковым и даже сфотографироваться с ним.

"В 2014 году, когда Аваков стал министром, Геращенко через несколько месяцев удалась добиться поста его советника, и он начал торговать своим проектом. Ему удалось возбудить уголовное дело против Кернеса и это стало бартером, чтоб получить проходное место в парламент. Тогда я ему сказала: "Ты уже получил советника – остановись! Даже у цинизма есть границы". Его же друзья в компании называли "генерал", потому что он всегда хотел быть великим и командовать. Геращенко все время брал деньги из семейного бюджета на свои схемы и дела. И людей этих (якобы пострадавших от рук "людей Кернеса" – "Главред") он содержал потом в Киеве за семейные деньги. Я это сказала на суде и повторю - у меня есть своя гражданская позиция: фабриковать уголовные дела, чтоб потом менять их на место в парламенте – в нашей стране не допустимо. А особенно после Революции достоинства и после всего, что происходило на Майданах. Я сказала Ряполову: "Сережа, тобой попользовались для решения своих карьерных вопросов и если у тебя еще осталась совесть – скажи правду!", − подытожила бывшая жена Геращенко.

Напомним, что Геннадия Кернеса обвиняют в пытках и похищениях участников Евромайдана в Харькове в начале 2014-го. По словам Антона Геращенко, когда он с двумя приятелями попытался снять на смартфоны номера машин подозрительных людей возле гостиницы "Националь", которой владеет харьковский градоначальник, то за ними погнались "люди Кернеса", которые схватили двух человек - Ряполова и Кутянина. Затем их якобы доставили в отель, где "им угрожали, а Кернес бил одного из них по лицу".

Напомним, ранее Кернес рассказал о том, в чем его обвиняют.