Под Днепром из обреза подстрелили активиста, ранены двое прохожих

В субботу, 20 апреля, в Каменском Днепропетровской области неизвестные из автомобиля обстреляли 33-летнего мужчину, пострадавший получил ранения и был госпитализирован.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровщины, в результате стрельбы пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым на месте оказана первичная медицинская помощь.

На месте стрельбы работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Как уточняет местное издание Событие, в результате стрельбы был ранен общественный активист Евгений Найда.

Как рассказали свидетели произошедшего, из Lanos зеленого (бутылочного) цвета с признаками такси (шашками) вышел человек в маске, и совершил два выстрела из обреза (по второй, пока неофициальной, версии - из Сайги) в Найду, после чего скрылся с места преступления.

Раненого доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. В данный момент он находится в операционной. По словам главврача ГБСМП Ростислава Вынара, у Евгения Найды диагностированы серьезные огнестрельные ранения конечностей. Какие-либо прогнозы, по мнению Ростислава Вынара, пока давать рано.

Издание отмечает, что Найда известен как общественный активист и является главой ОО Рух Громадська Варта. В 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Напомним, в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского. Позже стало известно, что пострадавший получил ранения головы и шеи.