Военный эксперт раскрыл подлый план россиян по снижению боеспособности ВСУ

Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке / УНИАН

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировал версию о том, что неоднократные взрывы на складах боеприпасов ВСУ были организованы россиянами.

"Попробуйте встать на место России и российского военного командования. Чтобы нанести столь большой урон Украине, чтобы наша страна потеряла такое огромное количество боеприпасов (которое ликвидируется посредством взрывов на складах) на фронте, непосредственно на линии столкновения, России потребовалось бы множество оружия и военной техники, которые она могла бы потерять в бою, ей бы пришлось положить немало своих людей. Потому Россия использует другой путь – подрывы складов", − высказался эксперт.

Читайте такжеИгорь Романенко: Украине нужны ракеты, которые доставали бы до Урала и покрывали всю территорию РоссииПо мнению Романенко, сейчас основная проблема со взрывами на складах – то, что до сих пор не было ни одного суда по ним.

"Уже доказано, что причиной взрывов на некоторых складах становились подрывы с воздуха. Те случаи, где склады подрывались с беспилотников, для меня очевидны, потому что я являюсь специалистом по беспилотным авиационным комплексам и по борьбе с подобными комплексами. Наша беда в том, что по взрывам на складах боеприпасов у нас нет судов. Соответственно, общество не видит итогов расследования и точно не понимает причин взрывов на складах", − полагает он.

Также Романенко утверждает, что основная уязвимость военных складов ВСУ – то, что оружие и боеприпасы в них зачастую хранятся просто под открытым небом.

"Кроме того, слабое место ряда арсеналов состоит в том, что оружие хранится не на подземных складах, а на поверхности. Когда нам возвращали оружие из Европы, согласно Варшавскому договору, оружия навезли столько, что все оно не вмещалось в подземные хранилища для техники, потому часть техники базировалась прямо на поверхности. А такие цели поразить с беспилотников достаточно просто. К тому же, Украина еще только работает над эффективными средствами, которые помогли противостоять подобным атакам. А у России при этом предостаточно средств нападения, скупленных у Израиля: таких средств много, у них большой потенциал. Потому такая угроза для наших складов сохраняется. В любом случае, такой метод борьбы против Украины для России и дешевле, и эффективнее, чем уничтожение нашей техники, оружия и боеприпасов на фронте в бою", − подытожил он.

Напомним, ранее Игорь Романенко рассказал о том, как в Украине производили электромагнитное оружие. Кроме того, он спрогнозировал, какой временной промежуток понадобится России на аннексию полуострова Крым.