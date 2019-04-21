Пятилетний мальчик выиграл 50 тысяч гривен за шутку о Зеленском-президенте

Тимофей Бородавкин на шоу Рассмеши комика

Пятилетний мальчик Тимофей Бородавкин из Витебска победил на шоу "Рассмеши Комика. Дети" с шуткой про кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Когда наступил момент, в котором решалось, победит ребенок или проиграет, он испонил песню про кузнечика.

"В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,

Зелененький он был.

Представьте себе, представьте себе:

Зеленский - президент!" - спел мальчик.

Шутка понравилась как публике, так и ведущим шоу, которые не сумели сдержать смех. В итоге ребенок выиграл денежный приз в размере 50 тысяч гривен.

В комментариях к свежему выпуску шоу, опубликованному на канале в YouTube, зрители скучают по Зеленскому, сожалея, что тот больше не принимает участие в развлекательных передачах.

Напоним, 21 апреля Зеленский проголосовал в Киеве, он пришел на избирательный участок вместе с женой Еленой.

Стоит отметить, что перед тем, как опустить бюллетень в избирательную урну, Зеленский показал свой выбор камерам, что расценивается, как нарушение тайны голосования.

В итоге сотрудники правоохранительных органов посетили штаб Владимира Зеленского и выписали штраф кандидату в президенты.