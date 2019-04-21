Пятилетний мальчик выиграл 50 тысяч гривен за шутку о Зеленском-президенте

Шутка понравилась ведущим и зрителям.
Пятилетний мальчик Тимофей Бородавкин из Витебска победил на шоу "Рассмеши Комика. Дети" с шуткой про кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Когда наступил момент, в котором решалось, победит ребенок или проиграет, он испонил песню про кузнечика.
"В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,
Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе:
Зеленский - президент!" - спел мальчик.
Шутка понравилась как публике, так и ведущим шоу, которые не сумели сдержать смех. В итоге ребенок выиграл денежный приз в размере 50 тысяч гривен.
В комментариях к свежему выпуску шоу, опубликованному на канале в YouTube, зрители скучают по Зеленскому, сожалея, что тот больше не принимает участие в развлекательных передачах.
Напоним, 21 апреля Зеленский проголосовал в Киеве, он пришел на избирательный участок вместе с женой Еленой.
Стоит отметить, что перед тем, как опустить бюллетень в избирательную урну, Зеленский показал свой выбор камерам, что расценивается, как нарушение тайны голосования.
В итоге сотрудники правоохранительных органов посетили штаб Владимира Зеленского и выписали штраф кандидату в президенты.