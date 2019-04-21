Полиция наказала Зеленского за показанный бюллетень

К Владимиру Зеленскому пришла полиция / Дмитрий Разумков/Facebook

Сотрудники правоохранительных органов посетили штаб Владимира Зеленского и выписали штраф кандидату в президенты за то, что он показал заполненный бюллетень.

Наказание последовало спустя три часа после того, как кандидат проголосовал на выборах с нарушением закона.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба Владимир Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

Напомним, утром 21 апреля Зеленский пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании в рамках второго тура выборов 2019 Украина.

К Владимиру Зеленскому пришла полиция / Дмитрий Разумков/Facebook

Перед тем, как опустить бюллетень в избирательную урну, Зеленский показал свой выбор камерам, что расценивается, как нарушение тайны голосования.

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Уголовный кодекс Украины гласит, что нарушитель статьи 159 (нарушение тайны голосования - ред.) может получить штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.