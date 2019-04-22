Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +22

22 апреля 2019, 09:10

В столице в ближайшие дни не ожидаются осадки.

В Киеве 25 апреля будет +22 градуса, спрогнозировали синоптики
В Киеве в четверг будет +22 градуса, спрогнозировали синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник, 22 апреля, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит +17 градусов, а потом будет постепенно повышаться и в четверг и пятницу, 25-26 числа, достигнет отметки в +22 градуса.

В понедельник в столице днем ожидается переменная облачность, температура составит +15…+17 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, во вторник, 23 апреля, в столице ночная температура составит +5…+7, а дневная — +16…+18 градусов.

В среду в городе ночью прогнозируется +5…+7, а днем — +19…+21. В четверг и в пятницу в Киеве может быть еще теплее: ночью — +8…+10, а днем — +20…+22. В столице 22-25 апреля не ожидаются осадки.Читайте такжеНародный синоптик сказал, когда Украине светит аномальная жара

  • В Киеве в четверг будет +22 градуса, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве в четверг будет +22 градуса, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве в четверг будет +22 градуса, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В Киеве в четверг будет +22 градуса, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля). В Укргидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки.

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