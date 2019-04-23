Фарион отказалась учить украинскому Зеленского

Экс-нардеп полагает, что сначала ему необходимо "очистить организм".
Бывший народный депутат от ВО Свобода Ирина Фарион отказалась учить украинскому языку новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Отказ она написала в комментарии в Facebook, отвечая на предложение пользователей.
Фарион констатировала, что не сможет учить Зеленского украинскому языку.
"Сначала пусть пройдет очищение организма от ментальных московских шлаков и гламурного совка", - заявила лингвист.
Также она раскритиковала народных депутатов за неспособность принять адекватный закон, который бы защитил украинский язык
"Уже месяц трут в Раде языковой закон, который не защитит наш язык, потому что сами украинцы не способны даже уяснить для себя суть этого закона", - резюмировала Фарион.
Как известно, Елена Зеленская в интервью изданию ВВС рассказала, что в настоящее время новоиспеченному главе государства усердно ищут преподавателя украинского языка. Супруга шоумена подчеркнула, что он украинским владеет, но разговаривает слишком медленно.
Напомним, националисты из Свободы заявили, как отнесутся к президенту Зеленскому.