Заместитель Луценко прокомментировал свою отставку из-за "дела Курченко

Евгений Енин / РБК-Украина

Евгений Енин, замгенпрокурора Украины Юрия Луценко, объяснил свое решение уйти в отставку крайне сильной "политизацией" т.н. "дела Курченко".

Об этом в четверг, 25 апреля, Енин рассказал самолично на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"С конца марта как старший группы прокуроров я не давал никаких комментариев относительно так называемого "Курченкогейта", чтобы не способствовать политизации вокруг этого уголовного производства и чтобы максимально обеспечить законность, как того требует от нас Уголовный процессуальный кодекс", − заявил он.

Енин также утверждал, что не отменил ни одного подозрения, и не только в этом конкретном уголовном производстве.

Читайте такжеВ Греции освободили из-под стражи задержанного по запросу Украины экс-менеджера Курченко"Я не исключил ни одного прокурора из группы прокуроров. Я не создавал никаких препятствий в расследовании этого уголовного производства и в ряде других", - заверил он. Заместитель генпрокурора отметил, что на определенном этапе ситуация вокруг этого расследования пошла "вразрез с моими жизненными принципами", − рассказал он.

По словам Енина, решение уйти в отставку – его конкретный и персональный гражданский выбор.

"Я почувствовал, что ситуация, в частности, вокруг этого уголовного производства ("дела Курченко" - Главред), в определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий для того, чтобы снять эту излишнюю политизацию, пока недостаточно […] Я никоим образом не жертвую своей карьерой, я делаю свой персональный гражданский выбор", − подытожила он.

Напомним, информация о том, что Евгений Енин собрался в отставку, просочилась в СМИ накануне. Именно он отменил подозрения крупным фигурам украинской власти, которые проходили по расследованию уголовного дела в отношении коммерсанта Сергея Курченко. Позднее прокурор Константин Кулик публично заявлял, что такой шаг Енина (отмена подозрений бывшему замглавы Администрации президента Борису Ложкину, нынешнему замглавы АП Алексею Филатову, и экс-главе Нацбанке Валерии Гонтаревой) - незаконен.