"Жарил мясо на гриле и шутил": Зеленского "подловили" на отдыхе в Турции

Владимир Зеленский во время кратковременного отдыха в Турции посетил один из ресторанов в городе Бодрум, где попробовал себя в роли повара.

Украинский политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик, при этом турецкое агентство Анадолу уже опубликовало фото Зеленского с отдыха.

Как говорится в сообщении, Зеленский шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

При этом в ресторан был допущен лишь фотограф агентства Анадолу, а в районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.

Напомним, ранее у Зеленского упрекнули турецкие СМИ во лжи о его отдыхе на яхте.