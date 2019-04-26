Зеленский улетел в Турцию, опубликовано фото

Владимир Зеленский / Reuters

Выигравший президентские выборы в Украине Владимир Зеленский улетел в Турцию.

Как рассказал Зеленский в Facebook, причиной стало участие его детей в фестивале "Весело".

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца - первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", - написал Зеленский в сообщении.

Владимир Зеленский опубликовал фото с трапа самолета / Фейсбук В.Зеленского

Напомним, ранее журналисты писали о том, что президент Петр Порошенко летал под вымышленным именем, а за время отпуска потратил не менее полумиллиона долларов.